Weekend prep scoreboard

WRESTLING

Eau Claire North Invitational

Top 15 team scores

1. Ellsworth, 444

2. St. Croix Falls, 433

3. Medford, 359

4. Baldwin-Woodville, 308

5. Arrowhead, 282

6. Nekoosa Co-op, 276.5

7. Stanley-Boyd/Owen-Withee, 253

8. New Richmond, 246

9. Spring Valley-Elmwood, 242

10. Wittenberg-Birnamwood, 219

11. Eau Claire Memorial, 215.5

12. Phillips, 205.5

13. Cameron, 180

14. Ladysmith, 165

15. Auburndale, 147

Medford’s Dane Higgins (132) and Jake Rau (220) win weight class championships.

Next: Medford at Chetek-Weyerhaeuser/Prairie Farm, Tuesday at 7 p.m.

Barron Invitational

1. Osceola, 468

2. Menomonie Red, 456.5

3. Barron, 394

4. Ashland, 389

5. Abbotsford-Colby, 376.5

6. Luck Co-op, 324

7. Lakeland, 320

8. Hayward, 257

9. Unity, 215

10. Clear Lake, 210

11. Bruce, 140

12. Turtle Lake-Clayton, 135.5

13. Cornell-Gilman, 133.5

14. Menomonie White, 121

15. Flambeau, 113

Cornell-Gilman’s Spencer Kraus (160) wins weight class championship.

Next: Cornell-Gilman at Auburndale Invitational, Saturday at 10 a.m.

GYMNASTICS

Rhinelander Snowflake Invitational

1. Marshfield, 134.3

2. Ashland, 129.4

3. Rhinelander, 117.5

4. Medford, 117.15

5. Antigo, 114.625

6. Mosinee, 107.8

7. Chequamegon, 93.525

8. Lakeland, 46.975

9. Washburn, 35.425

Next: Medford at Marshfield, Dec. 20 at 5:45 p.m.

BOYS BASKETBALL

Wausau East 63, Medford 49

Next: Mosinee at Medford, Friday at 7:15 p.m.

Rib Lake 80, Chequamegon 46

Next: Tomahawk at Rib Lake, Tuesday at 7:15 p.m.

GIRLS BASKETBALL

Gilman 61, Granton 35

Next: Thorp at Gilman, Tuesday at 7:15 p.m.

CURLING

Wausau West varsity girls over Medford 7-3

Wausau West varsity boys over Medford 13-4

Medford JV girls over Wausau West 8-6

Wausau West JV boys over Medford 10-9 (extra end)

Next: Medford at Wausau East, Tuesday at 3 p.m.