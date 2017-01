Taylor County basketball scoring leaders: 1/27

Taylor County basketball scoring leaders

Statistics through Wednesday, Jan. 25

POINTS PER GAME

Boys

1. Cam Wenzel, Medford, Sr., 17.9 ppg

2. Garrett Strebig, Medford, Sr., 15.5

3. Roman Konsella, Gilman, Sr., 15.1

4. Osy Ekwueme, Medford, Sr., 14.8

5. Levi Ewan, Rib Lake, Fr., 12.2

6. Nick Gerstberger, Rib Lake, Fr., 11.0

7. Carson Patrick, Rib Lake, Sr., 10.8

8. Torgor Crick, Gilman, So., 10.2

9. Cody Blomberg, Rib Lake, Jr., 9.8

10. Jake Sullivan, Medford, Sr., 8.6

Girls

1. Katie Cardey, Rib Lake, Jr., 18.9 ppg

2. Gracie Weinke, Rib Lake, Jr., 8.9

3. Cooper Sherfield, Gilman, Jr., 8.8

4. Sophia Pernsteiner, Medford. Sr., 8.7

5. Cassandra Poehler, Medford, Sr., 8.5

6. Hailee Clausnitzer, Medford, Jr., 7.8

7. Grace Grunseth, Gilman, Fr., 7.6

8. Camryn Skabroud, Gilman, Jr., 7.2

9. Rae Wright, Rib Lake, So., 7.0

10. Taylor Hendricks, Gilman, Sr., 6.8

SINGLE GAME SCORING

Boys

1. Garrett Strebig, Medford, Sr., 36 points vs Northland Pines, 1/20/17

2. Osy Ekwueme, Medford, Sr., 27 points at Lakeland, 1/17/17

T3. Cam Wenzel, Medford, Sr., 25 points at DC Everest, 12/22/16

T3. Roman Konsella, Gilman, Sr., 25 points at Neillsville, 12/2/16

T5. Roman Konsella, Gilman, Sr., 24 points vs Granton, 12/9/16

T5. Cam Wenzel, Medford, Sr., 24 points vs Stanley-Boyd, 12/20/16

T5. Garrett Strebig, Medford, Sr., 24 points vs Stanley-Boyd, 12/20/16

8. Levi Ewan, Rib Lake, Fr., 23 points vs Lake Holcombe, 11/28/16

T9. Cam Wenzel, Medford, Sr., 21 points at Rhinelander, 1/6/17

T9. Cam Wenzel, Medford. Sr., 21 points vs Northland Pines, 1/20/17

Girls

1. Katie Cardey, Rib Lake, Jr., 31 points at Spencer, 1/23/17

2. Katie Cardey, Rib Lake, Jr., 28 points at Athens, 1/6/17

3. Katie Cardey, Rib Lake, Jr., 25 points at Columbus Catholic, 11/15/16

T4. Katie Cardey, Rib Lake, Jr., 24 points vs Prentice, 1/12/17

T4. Katie Cardey, Rib Lake, Jr., 24 points at Abbotsford, 12/22/16

6. Tori Lammar, Medford, Sr., 21 points vs Mosinee, 12/2/16

7. Katie Cardey, Rib Lake, Jr., 20 points at Chequamegon, 1/19/17

T8. Katie Cardey, Rib Lake, Jr., 19 points vs Tomahawk, 11/22/16

T8. Katie Cardey, Rib Lake, Jr., 19 points vs Lake Holcombe, 11/28/16

T8. Taylor Hendricks, Gilman, Sr., 19 points at Lake Holcombe, 1/9/17