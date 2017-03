Girls hoops: Taylor County 2016-17 stat leaders

2016-17 Taylor County girls basketball stat leaders

FINAL STATISTICS

SEASON SCORING

1. Katie Cardey, Rib Lake, Jr., 17.6 points per game

2. Gracie Weinke, Rib Lake, Jr., 9.9

3. Grace Grunseth, Gilman, Fr., 9.3

4. Hailee Clausnitzer, Medford, Jr., 8.5

5. Taylor Hendricks, Gilman, Sr., 8.4

6. Sophia Pernsteiner, Medford, Sr., 8.2

7. Cooper Sherfield, Gilman, Jr., 8.1

8. Cassandra Poehler, Medford, Sr., 7.8

9. Rae Wright, Rib Lake, So., 7.3

10. Tori Lammar, Medford, Sr., 6.7

SINGLE GAME SCORING

1. Katie Cardey, Rib Lake, Jr., 31 points at Spencer, 1/23/17

2. Katie Cardey, 28 points at Athens, 1/6/17

3. Katie Cardey, 25 points at Columbus Catholic, 11/15/17

T4. Katie Cardey, 24 points vs Prentice, 1/12/17

T4. Katie Cardey, 24 points at Abbotsford, 12/22/16

6. Tori Lammar, Medford, Sr., 21 points vs Mosinee, 12/2/16

T7. Grace Grunseth, Gilman, Fr., 20 points at Granton, 1/26/17

T7. Katie Cardey, 20 points at Chequamegon, 1/19/17

T7. Katie Cardey, 20 points at Gilman, 1/30/17

T7. Katie Cardey, 20 points at Phillips, 2/14/17

REBOUNDS

1. Cooper Sherfield, Gilman, Jr., 7.6 rebounds per game

2. Rae Wright, Rib Lake, So., 7.2

3. Katie Cardey, Rib Lake, Jr., 6.6

4. Cassandra Poehler, Medford, Sr., 6.5

5. Sophia Pernsteiner, Medford, Sr., 5.0

Single-game high: Cooper Sherfield, 19 rebounds vs Spencer, 1/20/17

ASSISTS

1. Mandi Baker, Medford, Jr., 2.7 assists per game

2. Camryn Skabroud, Gilman, Jr., 2.5

3. Grace Grunseth, Gilman, Fr., 2.3

4. Tori Lammar, Medford, Sr., 2.0

5. Katie Cardey, Rib Lake, Jr., 1.7

Single-game high: Grace Grunseth, 9 assists vs Greenwood, 2/13/17

STEALS

1. Katie Cardey, Rib Lake, Jr., 3.1 steals per game

2. Grace Grunseth, Gilman, Fr., 2.8

3. Mandi Baker, Medford, Jr., 2.7

4. Hailey Wudi, Rib Lake, Jr., 2.0

5. Tori Lammar, Medford, Sr., 1.9

Single-game high: Grace Grunseth, 8 steals at Cornell, 12/19/16; Katie Cardey, 8 steals vs Chequamegon, 1/26/17; Mandi Baker, 8 steals vs Wausau East, 12/29/16

3-POINTERS MADE

1. Camryn Skabroud, Gilman, Jr., 36 made 3-pointers

2. Gracie Weinke, Rib Lake, Jr., 35

3. Hailee Clausnitzer, Medford, Jr., 33

4. Taylor Hendricks, Gilman, Sr., 31

5. Tori Lammar, Medford, Sr., 23

FIELD GOAL PERCENTAGE

Min. 50 field goal attempts

1. Sophia Pernsteiner, Medford, Sr., 49.4 percent

2. Lainey Brunner, Medford, Jr., 46.8

3. Cooper Sherfield, Gilman, Jr., 46.6

4. Rae Wright, Rib Lake, So., 46.2

5. Katie Cardey, Rib Lake, Jr., 45.7

FREE THROW PERCENTAGE

Min. 20 free throw attempts

1. Gracie Weinke, Rib Lake, Jr., 70.6 percent

2. Kayla Chause, Gilman, Sr., 66.7

3. Katie Cardey, Rib Lake, Jr., 65.9

4. Lainey Brunner, Medford, Jr., 61.5

5. Cassandra Poehler, Medford, Sr., 60.7