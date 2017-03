Boys hoops: Taylor County 2016-17 stat leaders

2016-17 Taylor County girls basketball stat leaders

FINAL STATISTICS

SEASON SCORING

1. Osy Ekwueme, Medford, Sr., 15.5 points per game

2. Garrett Strebig, Medford, Sr., 14.9

3. Roman Konsella, Gilman, Sr., 14.0

4. Cam Wenzel, Medford, Jr., 13.7

5. Levi Ewan, Rib Lake, Fr., 13.0

6. Nick Gerstberger, Rib Lake, Fr., 12.0

7. Carson Patrick, Rib Lake, Sr., 10.0

8. Cody Blomberg, Rib Lake, Jr., 9.7

9. Chanse Rosemeyer, Gilman, Sr., 9.1

10. Aaron Nagel, Gilman, So., 9.0

SINGLE GAME SCORING

1. Garrett Strebig, Medford, Sr., 36 points vs Northland Pines, 1/20/17

2. Garrett Strebig, 34 points vs Lakeland, 2/17/17

3. Osy Ekwueme, Medford, Sr., 31 points vs Prentice, 2/20/17

4. Osy Ekwueme, 30 points vs Hortonville, 3/4/17

5. Osy Ekwueme, 28 points at Antigo, 2/14/17

T6. Osy Ekwueme, 27 points at Lakeland, 1/17/17

T6. Garrett Strebig, 27 points vs Mosinee, 1/26/17

8. Osy Ekwueme, 26 points at Tomahawk, 1/31/17

T9. Garrett Strebig, 25 points vs Antigo, 3/3/17

T9. Cam Wenzel, Medford, Jr., 25 points at DC Everest, 12/22/16

T9. Roman Konsella, Gilman, Sr., 25 points at Neillsville, 12/2/16

REBOUNDING

1. Aaron Nagel, Gilman, So., 9.3 rebounds per game

2. Roman Konsella, Gilman, Sr., 8.0

3. Nick Gerstberger, Rib Lake, Fr., 7.3

T4. Cody Blomberg, Rib Lake, Jr., 6.7

T4. Osy Ekwueme, Medford, Sr., 6.7

Single-game high: Cody Blomberg, 16 rebounds vs Lake Holcombe, 2/28/17

ASSISTS

1. Osy Ekwueme, Medford, Sr., 4.6 assists per game

2. Carson Patrick, Rib Lake, Sr., 3.2

3. Levi Ewan, Rib Lake, Fr., 2.4

T4. Jake Sullivan, Medford, Sr., 2.2

T4. Garrett Strebig, Medford, Sr., 2.2

Single-game high: Osy Ekwueme, 9 assists vs Nekoosa, 2/3/17, and vs Antigo, 1/12/17

STEALS

1. Osy Ekwueme, Medford, Sr., 2.9 steals per game

2. Jake Sullivan, Medford, Sr., 2.2

3. Levi Ewan, Rib Lake, Fr., 2.1

4. Carson Patrick, Rib Lake, Sr., 2.0

T5. Chanse Rosemeyer, Gilman, Sr., 1.7

T5. Torgor Crick, Gilman, So., 1.7

Single-game high: Osy Ekwueme, 7 steals at Tomahawk, 1/31/17

3-POINTERS MADE

1. Garrett Strebig, Medford, Sr., 86 made 3-pointers

2. Cam Wenzel, Medford, Jr., 63

3. Chanse Rosemeyer, Gilman, Sr., 45

4. Roman Konsella, Gilman, Sr., 38

5. Levi Ewan, Rib Lake, Fr., 30

Single-game high: Garrett Strebig, 9 3s vs Northland Pines, 1/20/17, and vs Lakeland, 2/17/17

FREE THROW PERCENTAGE

Minimum 20 free throw attempts

1. Garrett Strebig, Medford, Sr., 85.7 percent

2. Levi Ewan, Rib Lake, Fr., 79.5

3. Jake Sullivan, Medford, Sr., 76.9

4. Cam Wenzel, Medford, Jr., 74.1

5. Osy Ekwueme, Medford, Sr., 72.9