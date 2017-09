9/5 Prep scoreboard

VOLLEYBALL

Rib Lake wins Greenwood Quad

Rib Lake def. Thorp 19-25, 28-26, 15-12

Rib Lake def. Greenwood 25-13, 25-14

Rib Lake def. Fall Creek 25-22, 21-25, 15-9

Next: Rib Lake at Merrill Invitational, Saturday at 9 a.m.

Medford def. Menomonie 25-17, 25-13, 25-13

Next: Medford at Lakeland, Thursday at 7 p.m.

BOYS SOCCER

Medford 5, Black River Falls/Melrose-Mindoro 0

Next: Medford at Lakeland, Thursday at 7 p.m.

CROSS COUNTRY

Marshfield Invitational (at Frey CC Field)

Girls

1. Chippewa Falls, 77

2. Medford, 78

3. Auburndale, 84

4. Wausau East, 130

5. Marshfield, 150

6. Wisconsin Rapids, 174

7. Colby-Abbotsford, 187

8. Marathon, 222

9. Stratford, 257

10. Tomah, 260

11. Loyal, 260

12. Spencer, 267

13. Columbus Catholic, 287

14. Black River Falls, 321

Medalist: Katie Faris, CF, 19:38.8

7. Franny Seidel, Med., 20:26.1

9. Lauren Meyer, Med., 21:05.7

Boys

1. Marshfield, 41

2. Medford, 103

3. Tomah, 113

4. Marathon, 149

5. Columbus Catholic, 182

6. Loyal, 196

7. Wausau East, 236

8. Wisconsin Rapids, 240

9. Chippewa Falls, 241

10. Athens, 243

11. Black River Falls, 253

12. Lakeland, 321

13. Auburndale, 324

14. Colby-Abbotsford, 341

15. Stratford, 342

16. Spencer, 361

17. Pittsville, 536

Medalist: Joseph McKee, Marsh., 16:58

2. Trey Ulrich, Med., 17:02.1

6. Derek Rudolph, Med., 17:22

Next: Medford at Neillsville Invitational, Tuesday at 4:30 p.m.

Phillips Invitational (Phillips School Forest)

Boys

1. Phillips, 37

2. Prentice-Rib Lake, 56

3. Butternut, 74

4. Hurley, 95

5. Three Lakes, 117

Medalist: Jared Zwettler, 3L, 18:03.7

3. Adam Dums, P-RL, 19:03.3

7. Peyton Enders, P-RL, 19:16.6

Girls

1. Phillips, 30

2. Hurley, 57

3. Prentice-Rib Lake, 59

4. Three Lakes, 78

5. Butternut, 143

Medalist: Kortnie Volk, 3L, 21:29.5

2. Serena Moore, P-RL, 21:35.2

9. Kaitlyn Erickson, P-RL, 24:06.3

Next: Prentice-Rib Lake at Stratford Invitational, Tuesday at 4 p.m.