5/25 sports scoreboard

Sports results for Thursday, May 25.

TRACK AND FIELD

WIAA D2 Medford Sectional

Medford High School

Medford state qualifers: Osy Ekwueme, boys triple jump, boys long jump; Garrett Strebig, boys triple jump; girls 4x800-meter relay (Lauren Meyer, Katie Phillips, Franny Seidel, Paige Brandner); boys 4x200-meter relay (Victor Rinaldi, Brayden Fultz, Hunter Brandner, Jake Sullivan); Victor Rinaldi, boys 200-meter dash; Franny Seidel, girls 3,200-meter run; boys 4x800-meter relay (Trey Ulrich, Justin Sullivan, Derek Rudolph, Jake Sullivan); Katie Phillips, girls 1,600-meter run; Jake Sullivan, boys 800-meter run.

Boys team results (top 5): 1. Lakeland, 82 points; 2. Osceola, 64; 3. Medford, 57.5; 4. Rice Lake, 52.5; 5. Hayward, 44.5.

Girls team results (top 5): 1. Wittenberg-Birnamwood, 65.25; 2. Hayward, 63.5; 3. Medford, 51.5; 4. Lakeland, 43; 5. Bloomer, 41.

WIAA D3 Colfax Sectional

Rib Lake state qualifers: Girls 4x800-meter relay (Hailey Wudi, Hope Thums, Rae Wright, Emily Espinoza); Emily Espinoza, girls 800-meter run; Hailey Wudi, girls 400-meter run; Katie Cardey, girls high jump.

Gilman state qualifers: Brady Emstrom, boys long jump.

Boys team results (top 5): 1. Webster, 59 points; 2. McDonell Central, 58; 3. Regis, 48; 4. Eleva-Strum, 47.33; 5. Chequamegon, 43; 17. Gilman, 13; 25. Rib Lake, 6.

Girls team results (top 5): 1. Shell Lake, 90 points; 2. Abbotsford, 36.33; 3. Elmwood/Plum City, 36; T4. Thorp, 34; T4. Osseo-Fairchild, 34; T4. Mercer, 34; T7. Rib Lake, 33; No score: Gilman.

SOFTBALL

Gilman 15, Pepin/Alma 12

WIAA D5 regional final

The Pirates took an early 8-0 lead and held off the Eagles comeback attempt to win their first regional title since 2008. Gilman will play either McDonell Central or Eau Claire Immanuel in a sectional semifinal on Tuesday.

BASEBALL

Medford 2, Tomahawk 1

WIAA D2 regional quarterfinal

Stanley-Boyd 13, Gilman 3 (nc)

GIRLS SOCCER

Northland Pines 1, Medford 0