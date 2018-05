5/1 Prep scoreboard

GIRLS SOCCER

Medford 2, Mosinee 1

Jasmine Wiitala scores both goals for Medford

Next: Medford at Rhinelander, Thursday at 6 p.m.

BASEBALL

Gilman 11, Loyal 5

Next: Granton at Gilman, Thursday at 5 p.m.

Rib Lake 6, Phillips 4

Next: Rib Lake at Phillips, Thursday at 4:45 p.m.

SOFTBALL

Gilman 12, Loyal 7

Kasee Burton WP and hits grand slam

Loyal 9, Gilman 3

Next: Gilman at Prentice, Tuesday 5 p.m.

Medford 17, Chequamegon 4

Mackenzie Fries and Brynn Rau hit HRs for Medford

Next: Rhinelander at Medford DH, Thursday at 4 p.m.

Phillips 10, Rib Lake 4

Next: Phillips at Rib Lake, Thursday at 4:45 p.m.

GILMAN TRACK & FIELD INVITATIONAL

Girls

1. Cadott, 97

2. Greenwood, 96

3. Loyal, 89

4. Spencer, 85

5. Colby, 78

6. Gilman, 70

7. Cornell-Lake Holcombe, 49

8. Mercer, 41

9. Owen-Withee, 35

10. Bruce, 18

Boys

1. Loyal, 209

2. Cadott, 106.5

3. Spencer, 84

4. Bruce, 60

5. Gilman, 47

6. Owen-Withee, 46

7. Colby 40.5

8. Mercer, 30

9. Cornell-Lake Holcombe, 26

10. Greenwood, 20

Next: Gilman at Stanley-Boyd, Friday at 4 p.m.

ABBOTSFORD TRACK & FIELD INVITATIONAL

Girls

1. Edgar, 113

2. Abbotsford, 112.33

3. Chequamegon, 91.33

4. Stanley-Boyd, 81.83

5. Rib Lake, 74

6. Phillips, 55

7. Athens, 53

8. Newman Catholic, 42.5

9. Pittsville, 31

10. Prentice, 27

Boys

1. Edgar, 121.75

2. Abbotsford, 90

3. Newman Catholic, 86

4. Stanley-Boyd, 77.25

5. Chequamegon, 74.75

6. Athens, 66.75

7. Rib Lake, 62.5

8. Pittsville, 49

9. Prentice, 35

10. Phillips, 27

Next: Rib Lake hosts Northwoods Quad, Thursday at 4:30 p.m.