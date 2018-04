4/27-28 Prep scoreboard

BASEBALL

Gilman 4, Spencer 1 (nc)

Elliot Wininger, 7 IP, 7 K, 1 BB, 7 H, 0 ER

Next: Gilman at Loyal, Tuesday at 4:30 p.m.

Marathon 5, Rib Lake 2

Next: Rib Lake at Phillips, Tuesday at 4:45 p.m.

Medford 21, Cornell-Lake Holcombe 2

Next: Medford at Wausau West, Monday at 5 p.m.

SOFTBALL

Spencer 9, Gilman 6

Next: Gilman at Loyal DH, Tuesday at 4 p.m.

Rib Lake at Marathon, no score reported

Next: Rib Lake at Phillips, Tuesday at 4:45 p.m.

GOLF

Fort Atkinson Invitational at Blackwolf Run Meadow Valleys Course

1. St. Mary’s Springs 314

2. Kewaskum 326

3. Janesville Parker 329

4. Bay Port 337

5. Sun Prairie 342

6. Medford 344

7. Mount Horeb 345

8. Monona Grove 346

9. Fort Atkinson 354

10. Beaver Dam 357

11. Janesville Craig 359

12. Mosinee 380

13. Watertown 384

14. Monticello-Belleville 493

Next: GNC Meet #1 at Medford (Black River), Thursday at 3 p.m.

TRACK & FIELD (late from Thursday)

Cornell-Lake Holcombe Invitational

Boys

1. Turtle Lake-Clayton 137

2. Bruce 91

3. Gilman 90.5

4. Cornell-LH 89

5. Phillips 88

6. Flambeau 81.5

7. New Auburn 38

8. Lac Courte Oreilles 0

Girls

1. Flambeau 117

2. Turtle Lake-Clayton 100

3. Phillips 90

4. Cornell-LH 88

5. Gilman 86

6. Bruce 57

7. Lac Courte Oreilles 13

8. New Auburn 2

Next: Gilman Invitational, Tuesday at 4:15 p.m.