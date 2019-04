4/16 prep scoreboard

BOYS TENNIS

Medford 5, Stevens Point Pacelli 2

Next: Antigo at Medford, Thursday at 5 p.m.

GOLF

Marshfield Quad at The Oaks, Cottage Grove

1. D.C. Everest, 320

1. Marshfield, 320

3. Wausau West, 349

4. Medford, 403

JV

1. Marshfield, 354

2. D.C. Everest, 362

3. Wausau West, 400

4. Medford, 486

Next: Medford at GNC #1 at Tomahawk, April 23 at 3 p.m.

SOFTBALL

Mosinee 10, Medford 0

Next: Antigo at Medford, Thursday at 5 p.m.

TRACK & FIELD

Eleva-Strum Invitational

Girls

1. G-E-T, 151.5

2. Mondovi, 95

3. Fall Creek, 69

4. Regis, 65

5. Gilman, 51

6. Eau Claire Immanuel, 47.5

7. Elk Mound, 40

8. Augusta, 36

9. Osseo-Fairchild, 35

10. Altoona, 31

11. Lincoln, 27

12. Independence, 22

13. Eleva-Strum, 18

14. Chippewa Valley, 6

Gilman’s Evelyn Fryza wins shot put (34-7) and discus (93-4).

Boys

1. G-E-T, 176.5

2. Augusta, 88

3. Regis, 87

4. Elk Mound, 80.5

5. Altoona, 52

6. Lincoln, 49

7. Mondovi, 37

T8. Gilman, 32

T8. Eleva-Strum, 32

10. Fall Creek, 25

11. Osseo-Fairchild, 15

12. Chippewa Valley, 10

13. Independence, 8

14. Eau Claire Immanuel, 0

Gilman’s Dayne Tallier, Connor Mravik, Trevor Schmitt and Blake Wisocky win 800-meter relay (1:38.57).

Next: Gilman at Medford Invitational, April 23 at 4:15 p.m.