3/22-23 Indoor track results

NORTHERN BADGER CLASSIC LARGE SCHOOLS AT UW-STOUT

Girls Top 10

1. Prior Lake, Minn., 74

2. River Falls, 71

3. La Crosse Logan, 50

4. Lakeland, 49

5. Osceola, 45

6. Medford, 34

7. Bloomer, 33

8. Hudson, 27

9. Rice Lake, 26

10. Hayward, 24.5

Medford’s Katie Phillips wins 800-meter run in 2:30.94.

Boys Top 10

1. Prior Lake, Minn., 62

2. River Falls, 61

3. Rice Lake, 55

4. D.C. Everest, 49

5. Eastview, Minn., 33

6. La Crosse Central, 32

7. Bloomington Jefferson, Minn., 31

8. Hayward, 25

9. La Crosse Logan, 19

10. Stanley-Boyd, 16

21. Medford, 4

Medford’s Trevor Brehm fifth in the shot put at 46-8.

Next: Medford at Great Northern Conference Indoor at Northland Pines, Tuesday at 4:30 p.m.

MARSHFIELD GIRLS INVITATIONAL

1. D.C. Everest, 146.33

2. Marshfield, 116.66

3. Wausau East, 96.5

4. Colby, 49.5

5. Pittsville, 36.5

6. Abbotsford, 33.5

7. Stanley-Boyd, 29

8. Athens, 19

9. New Lisbon, 17.5

10. Marathon, 16

11. Rib Lake, 13.5

12. Medford, 4

Rib Lake fourth-place points in mile and two-mile relays. Medford’s Sophie Brost fifth in the triple jump.

Next: Rib Lake boys (Tuesday) and girls (Thursday) at Merrill, 4 p.m.