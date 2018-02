2/9-10 weekend prep scoreboard

WRESTLING

WIAA Div. 2 Medford regional

1. Spencer-Columbus Catholic, 249

2. Medford, 218

3. Neillsville-Greenwood-Loyal, 182

4. Stanley-Boyd/Owen-Withee, 173.5

5. Abbotsford-Colby, 103

6. Black River Falls-Lincoln, 71

Medford’s regional champions: Dane Higgins (120 pounds), Walker Ewan (126), Zeke Sigmund (132), Andy Poetzl (138) and Kolten Hanson (160)

Medford’s regional runners-up (sectional qualifiers): Jake Brunner (113 pounds), Jake Rau (195).

Next: WIAA Div. 2 Amery sectional, Saturday, Feb. 17 at 10:30 a.m.

WIAA DIv. 3 Spring Valley-Elmwood regional

1. Clear Lake, 208

2. Boyceville, 204.5

3. Cadott, 198

4. Glenwood City, 166

5. Spring Valley-Elmwood, 110

6. Cornell-Gilman-Lake Holcombe, 99

C-G-LH’s regional runners-up (sectional qualifiers): Sam Pickerign (126 pounds), Spencer Kraus (145 ), Zach Person (160).

Next: WIAA Div. 2 St. Croix Falls sectional (at Osceola), Saturday, Feb. 17 at 10 a.m.

BOYS SWIMMING

WIAA Div. 2 River Falls sectional

1. Lakeland, 290.5

2. River Falls, 272

3. Rhinelander, 262

4. Tomahawk, 239

5. Pulaski, 199

6. Rice Lake, 183

7. Wausau East, 166

8. Antigo, 157.5

9. Shawano, 150

10. Menomonie, 114

11. Medford, 51

No advancement for Medford

GYMNASTICS

Medford 6th out of 7 teams at Ashland Invitational

Next: Medford at GNC Championships at Wisconsin Rapids, Saturday, Feb. 17 at 10 a.m.

GIRLS BASKETBALL

Rib Lake 66, Newman Catholic 43

Rib Lake (16-3) finishes a perfect 6-0 in Marawood crossovers

Next: Athens at Rib Lake, Tuesday at 7:15 p.m.

Rhinelander 62, Medford 51

Rhinelander clinches second place, Medford third in GNC

Next: Northland Pines at Medford, Thursday at 7:15 p.m.