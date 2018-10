10/20 WIAA cross country sectional scoreboard

WIAA DIV. 2 COLBY-ABBOTSFORD SECTIONAL

Girls

1. Medford, 47

2. Wisconsin Dells, 76

3. La Crosse Logan, 97

4. Viroqua, 103

5. Colby-Abbotsford, 158

6. Elk Mound, 193

7. G-E-T, 194

8. Mauston, 198

9. Arcadia, 223

10. West Salem, 232

11. Neillsville-Granton, 277

12. Altoona, 312

13. Black River Falls, 345

14. Adams-Friendship, 403

Medford and Wisconsin Dells qualify for state

Individual champion: 1. Dana Feyen, G-E-T, course record 19:31.1.

Top 10: Feyen; 2. Jillian Weston, Viroqua, 20:50.9 (ind. qualifier); 3. Laura Beghin, Dells, 20:53.8; 4. Journey Malacina, Mauston, 21:05.8 (ind. qualifier); 5. Franny Seidel, Medford, 21:11.6; 6. Alicia Kawa, Medford, 21:18.9; 7. Hailey Anchor, Dells, 21:21.4; 8. Jennifer Kahn, Medford, 21:31.1; 9. Isabelle Feiten, Colby-Abby, 21:35 (ind. qualifier); 10. Chloee Lowry, Neillsville-Gr., 21:41 (ind. qualifier).

Boys

1. G-E-T, 65

2. La Crosse Logan, 72

3. Medford, 87

4. Elk Mound, 129

5. West Salem, 146

6. Altoona, 166

7. Wisconsin Dells, 185

8. Colby-Abbotsford, 187

9. Mauston, 228

10. Arcadia, 230

11. Black River Falls, 279

12. Neillsville-Granton, 284

13. Viroqua, 307

14. Nekoosa-Port Edwards, 397

G-E-T and La Crosse Logan qualify for state

Individual champion: Zach Slevin, Logan, 17:30.1

Top 10: Slevin; 2. Doug Feyen, G-E-T, 17:36.8; 3. Cade Hanson, Elk Mound, 17:40.2 (ind. qualifier); 4. Charlie McKinney, West Salem, 17:41.4 (ind. qualifier); 5. Josh Jumbeck, G-E-T, 17:53.5; 6. Tracey Bye, Logan, 17:55.4; 7. Dylan Mitchell, Logan, 18:01.6; 8. Josiah Ziebell, Mauston, 18:03.4 (ind. qualifier); 9. Pablito Schulz, Dells, 18:08.2 (ind. qualifier); 10. Brady Niemeier, West Salem, 18:08.2 (ind. qualifier). 12. Derek Rudolph, Medford, 18:31.3.

WIAA DIV. 3 SOUTH SHORE SECTIONAL

Girls

1. Cameron, 77

2. Phillips, 105

3. Hurley, 105

4. Chequamegon, 130

5. Shell Lake, 152

6. Prentice-Rib Lake, 176

7. Flambeau, 177

8. Ladysmith, 191

9. Grantsburg, 230

10. Solon Springs-Northwood, 238

11. Unity, 238

12. Washburn, 296

13. Mellen, 315

14. Frederic-Luck, 326

Cameron and Phillips qualify for state

Individual champion: Rachel Lawton, Flambeau, 19:33.6.

Top 10: R. Lawton; 2. Kristen Lawton, Flambeau, 20:43.5 (ind. qualifier); 3. Serena Moore, P-RL, 20:51.3 (ind. qualifier); 4. Frances Kevan, Shell Lake, 20:57.3 (ind. qualifier); 5. Mariah Sejbl, Hurley, 21:05.2 (ind. qualifier); 6. Aurora Felonk, Cameron, 21:12; 7. Annikka Johnson, Phillips, 21:24.4; 8. Mackenzie Backman, Hurley, 21:25.2; 9. Gracie Gerber, Grantsburg, 21:32.7; 10. Sam Nelson, Webster, 21:35.6.

Boys

1. Grantsburg, 67

2. Unity, 76

3. Solon Springs-Northwood, 139

4. Chequamegon, 141

5. Butternut, 153

6. Phillips, 158

7. Cameron, 158

8. Drummond, 220

9. Washburn, 248

10. Hurley, 259

11. Bruce, 283

12. Webster, 286

13. Birchwood, 287

14. Prentice-Rib Lake, 303

15. Shell Lake, 364

Grantsburg and Unity qualify for state

Individual champion: Matthew Marcinske, Birchwood, 17:01.3.

Top 11: Marcinske; 2. Cullen Feist, Unity, 17:18.9; 3. Owen Dickenson, Solon-NW, 17:29.1 (ind. qualifier); 4. Josh Halvorson, Cameron, 17:32.5 (ind. qualifier); 5. Will Gerber, Grantsburg, 17:34.4; 6. Connor Berg, Ladysmith, 17:40.9 (ind. qualifier); 7. Sam Borchers, Washburn, 17:52.5 (ind. qualifier); 8. Hunter Erickson, Webster, 18:00.6; 9. Nate McKinley, Grantsburg, 18:11.4; 10. Kees Hoogland, Phillips, 18:14.3; 11. Peyton Enders, P-RL, 18:17.8.